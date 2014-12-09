На портале "Наш город" появилась карта проблемных магазинов

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

На портале "Наш город" появилась вкладка "Карта проблемных магазинов", сообщается на сайте проекта. На карту попадают магазины из перечня столичного управления Роспотребнадзора, на которые жаловались москвичи. Как правило, отмечаются точки с нарушениями санитарных требований или места, где продаются просроченные товары.

Организаторы проекта "Наш город" призывают горожан в дальнейшем заявлять о недобросовестных торговых точках, специально для этого существует категория "Продовольственные магазины".

Темы, связанные с нарушениями в сфере торговли – продажа просроченных товаров и нарушение санитарных требований, – открылись на портале в сентябре. Ответы на сообщения жителей об этих проблемах готовит столичный Роспотребнадзор, с которым правительство Москвы заключило соглашение о сотрудничестве. Сообщения, отправляемые в Роспотребнадзор, не могут быть анонимными – житель должен указать адрес своей электронной почты.

Ранее M24.ru сообщало, что на портале "Наш город" появились зимние темы – начался прием жалобы на избыток реагентов на дорогах.

Темы "Избыточное/неравномерное применение реагентов" и "Складирование снега с реагентами на газонах" открылись сразу в двух категориях - "Дворовые территории" и "Дороги". Кроме того, можно сообщить о применении солей в качестве противоголедных средств в парках, а также складировании реагентов в помещениях общего пользования в многоквартирных домах.

Кроме того, в категории "Парки" теперь рассматривается вопрос ненадлежащего ухода за зелеными насаждениями. А в категории "Дороги" можно сообщить не только о технических повреждениях дорожных знаков, но и о несоответствии дорожных знаков правилам дорожного движения.

Напомним, в начале ноября на портале открылись "зимние темы": "Гололед во дворе" и "Незалитый или некачественно залитый каток". То есть если москвичи не могут нормально пройти по тротуару из-за гололеда, а во дворе не залит каток или лед на нем неровный, то теперь сообщить об этом можно на портал.

Список проблемных тем, доступных в категории "Многоквартирные дома", пополнили "Холод в подъезде" и "Неубранные сосульки, наледь и снег, свисающие с крыши и карнизов". Также в категории "Дороги" теперь можно пожаловаться по темам: "Снеговые кучи на обочинах", "Неубранные снеговые кучи в парковочных карманах" и "Гололед на проезжей части/тротуаре".