Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экономика

09 декабря 2014, 11:02

На портале "Наш город" появилась карта проблемных магазинов

Наш город магазины карты просроченные продукты

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

На портале "Наш город" появилась вкладка "Карта проблемных магазинов", сообщается на сайте проекта. На карту попадают магазины из перечня столичного управления Роспотребнадзора, на которые жаловались москвичи. Как правило, отмечаются точки с нарушениями санитарных требований или места, где продаются просроченные товары.

Организаторы проекта "Наш город" призывают горожан в дальнейшем заявлять о недобросовестных торговых точках, специально для этого существует категория "Продовольственные магазины".

Темы, связанные с нарушениями в сфере торговли – продажа просроченных товаров и нарушение санитарных требований, – открылись на портале в сентябре. Ответы на сообщения жителей об этих проблемах готовит столичный Роспотребнадзор, с которым правительство Москвы заключило соглашение о сотрудничестве. Сообщения, отправляемые в Роспотребнадзор, не могут быть анонимными – житель должен указать адрес своей электронной почты.

Ссылки по теме

Ранее M24.ru сообщало, что на портале "Наш город" появились зимние темы – начался прием жалобы на избыток реагентов на дорогах.

Темы "Избыточное/неравномерное применение реагентов" и "Складирование снега с реагентами на газонах" открылись сразу в двух категориях - "Дворовые территории" и "Дороги". Кроме того, можно сообщить о применении солей в качестве противоголедных средств в парках, а также складировании реагентов в помещениях общего пользования в многоквартирных домах.

Кроме того, в категории "Парки" теперь рассматривается вопрос ненадлежащего ухода за зелеными насаждениями. А в категории "Дороги" можно сообщить не только о технических повреждениях дорожных знаков, но и о несоответствии дорожных знаков правилам дорожного движения.

Напомним, в начале ноября на портале открылись "зимние темы": "Гололед во дворе" и "Незалитый или некачественно залитый каток". То есть если москвичи не могут нормально пройти по тротуару из-за гололеда, а во дворе не залит каток или лед на нем неровный, то теперь сообщить об этом можно на портал.

Список проблемных тем, доступных в категории "Многоквартирные дома", пополнили "Холод в подъезде" и "Неубранные сосульки, наледь и снег, свисающие с крыши и карнизов". Также в категории "Дороги" теперь можно пожаловаться по темам: "Снеговые кучи на обочинах", "Неубранные снеговые кучи в парковочных карманах" и "Гололед на проезжей части/тротуаре".

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать