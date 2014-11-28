Звезде НБА Деннису Родману отказали в проведении мастер-класса в Москве

Деннис Родман. Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Звезде НБА Деннису Родману в проведении мастер-класса по баскетболу для столичных студентов. Причины такого решения пока не известны, сообщает ТАСС.

53-летний американец должен был выступить перед студентами Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Однако руководство вуза решило разорвать договоренность с Родманом.

Родман выступал в НБА до 2000 года. Он наиболее известен, как игрок "Чикаго Буллз" эпохи Майкла Джордана. Родман дважды признавался лучшим защитником лиги.

Не менее известен спортсмен и своим экстравагантным поведением вне площадки. В прошлом году Родман посетил Северную Корею ради обеда с лидером страны Ким Чен Ыном.

Баскетболист снялся в более чем 40 фильмах, а также успел зарекомендовать себя, как неплохой рестлер.