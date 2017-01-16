Трамп назвал НАТО "устаревшей организацией"

Дональд Трамп. Фото: ТАСС/Emily Molli

Дональд Трамп считает, что НАТО является устаревшей организацией, сообщает Lenta.ru.

"Я уже давно говорю, что у НАТО есть проблемы. Первое – она устаревшая, потому что была спроектирована много-много лет назад. Два – страны больше не платят то, что должны платить", – сказал он.

Кроме того, по мнению Трампа, НАТО уделяет терроризму недостаточно внимания. Также он уточнил, что в настоящее время лишь пять стран — членов НАТО тратят на оборону необходимое количество средств.

При этом, по признанию Дональда Трампа, несмотря на все это, НАТО для него «очень важна».