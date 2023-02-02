Появившегося на трассах курорта "Роза Хутор" быка вернули хозяину

Быка, распугавшего 2 февраля гостей на курорте "Роза Хутор", поймали и вернули хозяину. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе курорта.

Переполох на лыжной трассе случился в первой половине дня. Большой черный бык внезапно появился среди людей и помчался вниз. На все попытки посетителей его отогнать, животное не реагировало. А потом, по словам очевидцев, бык разозлился и боднул троих человек.

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