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Новости

02 февраля, 20:00

Новости

Появившегося на трассах курорта "Роза Хутор" быка вернули хозяину

Появившегося на трассах курорта "Роза Хутор" быка вернули хозяину

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Быка, распугавшего 2 февраля гостей на курорте "Роза Хутор", поймали и вернули хозяину. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе курорта.

Переполох на лыжной трассе случился в первой половине дня. Большой черный бык внезапно появился среди людей и помчался вниз. На все попытки посетителей его отогнать, животное не реагировало. А потом, по словам очевидцев, бык разозлился и боднул троих человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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