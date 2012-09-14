Зарплаты бюджетников с октября поднимут на 6%

Бюджетникам могут поднять зарплату на 6%. Согласно распоряжению, размещенному на сайте правительства России, повышение должно произойти с 1 октября. Федеральным органам исполнительной власти поручено принять для этого необходимые меры. Размер оплаты труда увеличат в том числе и для работников федеральных, казенных, бюджетных и автономных учреждений, государственных академий наук, а также для сотрудников госорганов и персонала воинских частей.