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Новости

14 сентября 2012, 14:16

Зарплаты бюджетников с октября поднимут на 6%

Зарплаты бюджетников с октября поднимут на 6%

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Средняя зарплата москвичей через 3 года достигнет 70 тыс. руб.

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Бюджетникам могут поднять зарплату на 6%. Согласно распоряжению, размещенному на сайте правительства России, повышение должно произойти с 1 октября. Федеральным органам исполнительной власти поручено принять для этого необходимые меры. Размер оплаты труда увеличат в том числе и для работников федеральных, казенных, бюджетных и автономных учреждений, государственных академий наук, а также для сотрудников госорганов и персонала воинских частей.
зарплата Ксения Соколянская новости
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