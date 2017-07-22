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22 июля 2017, 12:15

Общество

Вне нового закона: как вернуть деньги обманутым дольщикам

Вне нового закона: как вернуть деньги обманутым дольщикам

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Ни жилья, ни денег – счет обманутых дольщиков в столичном регионе идет на тысячи, по России – на десятки тысяч. Протесты тех, кто так и не дождался своих квартир, в итоге услышали и в Госдуме. Депутаты приняли закон о создании фонда дольщиков. Однако новые правила никак не повлияют на ранее замороженные стройки. Что ждать тем, кому уже не повезло с покупкой недвижимости выяснил корреспондент телеканала "Москва 24".
законы новости общество Иван Федотов Полина Соловьева
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