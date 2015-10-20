Материнский капитал разрешат тратить на реабилитацию детей-инвалидов

Родителям детей с ограниченными физическими возможностями могут разрешить тратить материнский капитал на реабилитацию. Во вторник Госдума рассмотрит соответствующий законопроект в первом чтении. Если его примут, документ вступит в силу уже в январе 2016 года, передает телеканал "Москва 24".

Как отметила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Лариса Яковлева, перечень направлений материнского капитала расширяют впервые почти за 10 лет. Сейчас его можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка и пенсионные накопление матери.