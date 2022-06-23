В Польше депутаты разбросали банкноты во время присяги главы Нацбанка

В Польше депутаты оппозиционных партий разбросали во время заседания парламента конфетти из банкнот. Случилось это во время присяги главы Нацбанка.

Акцию протеста устроили из-за самой высокой за последние 24 года инфляции. Как объяснили оппозиционеры, на такой поступок они пошли, чтобы показать, к чему приводит чрезмерная печать пустых денег. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

