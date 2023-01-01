Москвичам рассказали о главных новогодних событиях в мире

Непревзойденной роскошью отличились Арабские Эмираты, отмечая вступление в 2023-й год. Тысячи людей собрались, чтобы посмотреть на красочное шоу в районе самого высокого здания в мире башни Бурдж-Халифа. А в северном эмирате Рас-эль-Хайма установил сразу два рекорда: в небо поднялись почти 700 дронов, которые сложили самое длинное послание в небе. Новогодний фейерверк продлился 12 минут.

Гавань Виктория в Гонконге охватило кинематографическое световое шоу. Люди заранее занимали места в лучших точках обзора, на набережных. Также полюбоваться свето-музыкальным шоу с лазерами и фейерверками можно было с экскурсионных паромов.

Огни на самой необычной елке в Европе зажгли в Вильнюсе. Там вместо традиционного праздничного дерева установили огромную световую конструкцию – нарядный трехъярусный торт высотой 25 метров и диаметром 22 метра. Он украшен белыми светящимися украшениями в стиле барокко, а в его центре – елка с золотыми игрушками и сверкающими гирляндами. Инсталляцию венчают 700 свечей.

Главное новогоднее шоу в Австралии состоялось в Сиднее. Грандиозный фейерверк разукрасил небо над мостом Харбор-Бридж. С моста оперного театра и крыш соседних зданий запустили примерно десять тысяч залпов. Новогоднее световое шоу здесь проводится почти четверть века. В Австралии Новый год отмечают летом: такое время года сейчас в южном полушарии Земли.

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