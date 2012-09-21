Весь Нью-Йорк в одном "Флаконе"

На знаменитом московском дизайн-заводе сегодня - день Нью-Йорка. В программе - лекции о моде, кинотеатр одного дня и выставка под открытым небом. Молодые художники покажут современное искусство в рамках фестиваля "Арт-Парк". Также на "Флаконе" сегодня можно вкусно поесть и послушать джаз. Для гурманов организаторы отобрали блюда, которые больше всего ассоциируются с Нью-Йорком. После дегустации можно будет пройтись по нью-йоркским магазинам, не выходя за пределы завода.