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21 сентября 2012, 12:17

Культура

Весь Нью-Йорк в одном "Флаконе"

Весь Нью-Йорк в одном "Флаконе"

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На знаменитом московском дизайн-заводе сегодня - день Нью-Йорка. В программе - лекции о моде, кинотеатр одного дня и выставка под открытым небом. Молодые художники покажут современное искусство в рамках фестиваля "Арт-Парк". Также на "Флаконе" сегодня можно вкусно поесть и послушать джаз. Для гурманов организаторы отобрали блюда, которые больше всего ассоциируются с Нью-Йорком. После дегустации можно будет пройтись по нью-йоркским магазинам, не выходя за пределы завода.
выставки художники Елена Силуянова новости Флакон
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