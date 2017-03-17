Роструд напомнил даты майских выходных

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17 марта 2017, 07:15

Общество

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В этом году длинные выходные наступят уже в конце апреля, передает телеканал "Москва 24". Федеральная служба по труду и занятости подтвердила красные даты календаря.

Россиян, и в первую очередь дачников, ждут две выходные части – к Первомаю и Дню Победы. Нерабочие дни – с 29 по 1 мая и с 6 по 9 мая. Как ожидается, многие коммерческие предприятия предложат своим работниками взять 5 дней за свой счет. Тогда майские каникулы растянутся на 11 дней.
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