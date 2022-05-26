Расширение свободы бизнеса в России должно быть ответом на давление извне – Путин

Расширение свободы бизнеса в России должно быть ответом на давление извне. Об этом заявил Владимир Путин.

Почти две тысячи предпринимателей в РФ обратились за отсрочкой по выплате кредитов по льготной программе, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

До конца года все турникеты в метро обновят для более быстрой работы. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.