24 июля, 12:15Происшествия
В правительстве создали комиссию по ликвидации последствий крушения Ан-24 в Тынде
Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 в Тынде. Возглавил комиссию министр транспорта Андрей Никитин. В ближайшее время он и глава Росавиации отправятся на место трагедии.
Семьям погибших пообещали оказать всю необходимую помощь. Для получения информации работает телефон горячей линии МЧС. Кроме того, Росавиация доставит в Тынду родственников пассажиров потерпевшего крушение самолета. Они смогут прибыть туда рейсами российских авиакомпаний.
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