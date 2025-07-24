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24 июля, 12:15

Происшествия

В правительстве создали комиссию по ликвидации последствий крушения Ан-24 в Тынде

В правительстве создали комиссию по ликвидации последствий крушения Ан-24 в Тынде

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Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 в Тынде. Возглавил комиссию министр транспорта Андрей Никитин. В ближайшее время он и глава Росавиации отправятся на место трагедии.

Семьям погибших пообещали оказать всю необходимую помощь. Для получения информации работает телефон горячей линии МЧС. Кроме того, Росавиация доставит в Тынду родственников пассажиров потерпевшего крушение самолета. Они смогут прибыть туда рейсами российских авиакомпаний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Крушение Ан-24 под Тындой
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