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15 февраля, 22:15

Транспорт

Путин заявил, что ВСМ Москва – Петербург должна стать стартом развития такого транспорта

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Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва – Санкт-Петербург должна стать стартом развития этого вида транспорта в России. Такое заявление сделал Владимир Путин. Президент собрал совещание по этому вопросу на заводе "Уральские локомотивы".

На предприятии российскому лидеру уже продемонстрировали ключевые элементы вагонов новых российских скоростных поездов. Также ему показали готовую продукцию, в том числе головной вагон "Финста" – отечественный аналог скоростного поезда "Ласточка". Кроме того, Путину представили новый грузовой магистральный локомотив "Малахит".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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