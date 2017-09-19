Водитель устроил дрифт посреди оживленной дороги в Зеленограде

Интернет-пользователей возмутил водитель, устроивший дрифт посреди оживленной дороги. Видео появилось в одной из соцсетей. В подписи указали, что ролик сняли в Зеленограде. Судя по кадрам, нарушитель решил войти в поворот с заносом и машину развернуло на 180 градусов. Она едва не столкнулась с другими автомобилями. Все происходящее сняли на видео спутники нарушителя. Один из пользователей сообщил, что уже отправил запись в ГИБДД. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.