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19 сентября 2017, 16:15

Происшествия

Водитель устроил дрифт посреди оживленной дороги в Зеленограде

Водитель устроил дрифт посреди оживленной дороги в Зеленограде

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Интернет-пользователей возмутил водитель, устроивший дрифт посреди оживленной дороги. Видео появилось в одной из соцсетей. В подписи указали, что ролик сняли в Зеленограде. Судя по кадрам, нарушитель решил войти в поворот с заносом и машину развернуло на 180 градусов. Она едва не столкнулась с другими автомобилями. Все происходящее сняли на видео спутники нарушителя. Один из пользователей сообщил, что уже отправил запись в ГИБДД. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видое происшествия Вероника Иващенко
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