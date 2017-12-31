Роспотребнадзор вновь выступил с рекомендациями к празднику. На этот раз советы, что и в какой очередности съедать, во время застолья. Специалисты ведомства рекомендуют придерживаться правил, которые давно прописали диетологи. Так, в первую очередь должны подаваться салаты, а затем более сытные вторые блюда и горячее. Также необходимо соблюдать калорийность, чтобы не переесть. За праздничный стол не нужно садиться на голодный желудок, также нельзя отменять завтрак и обед. Еду лучше не запивать газированными напитками и не злоупотреблять алкоголем. Подробности смотрите в сюжете телеканала Москва 24.