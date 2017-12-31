Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 декабря 2017, 10:45

Роспотребнадзор вновь выступил с рекомендациями к празднику

Роспотребнадзор вновь выступил с рекомендациями к празднику

Задержки отмечаются в московских аэропортах в преддверии Нового года

Шоу "Времена года" подготовил телеканал Москва 24 для телезрителей

Более 100 тысяч огненных залпов запустят в небе над Москвой

По Тверской улице нельзя будет проехать с 30 декабря по 3 января

"Селедка под шубой" стала главным салатом на новогоднем столе

Как провести свободное время в праздники

В Нью-Йорке прогнозируют самый холодный за 55 лет Новый год

В центре Москвы идут последние приготовления для празднования Нового года

Москвичи встретят Новый год без снегопада

Роспотребнадзор вновь выступил с рекомендациями к празднику. На этот раз советы, что и в какой очередности съедать, во время застолья. Специалисты ведомства рекомендуют придерживаться правил, которые давно прописали диетологи. Так, в первую очередь должны подаваться салаты, а затем более сытные вторые блюда и горячее. Также необходимо соблюдать калорийность, чтобы не переесть. За праздничный стол не нужно садиться на голодный желудок, также нельзя отменять завтрак и обед. Еду лучше не запивать газированными напитками и не злоупотреблять алкоголем. Подробности смотрите в сюжете телеканала Москва 24.
видео Светлана Милорадова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика