Автомобилистов предупредили об ограничениях движения

В ночь на понедельник в столице начнут перекрывать улицы в связи с предстоящим празднованием Дня города.

В полночь 2 сентября ограничат проезд в Малом Гнездниковском и Леонтьевском переулках. С полуночи 3 сентября ограничения введут в Глинищевском переулке и Тверском проезде.

В ночь на 4 сентября начнут действовать ограничения в Газетном и Никитском переулках. А на Тверской – от Пушкинской площади до Охотного Ряда и на Моховой до Тверской – ограничат проезд в полночь 5 сентября. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.