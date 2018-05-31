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31 мая 2018, 10:17

Общество

Сильный ветер до 15 метров в секунду ожидается в столице днем

Сильный ветер до 15 метров в секунду ожидается в столице днем

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Москвичей призывают быть сегодня предельно внимательными на улице. До конца дня возможен сильный ветер. Порывы могут достигать 15 метров в секунду. К ночи ожидают заморозки.

Температура окажется на 7-8 градусов ниже климатической нормы. В течении дня сегодня будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.

В пятницу будет переменная облачность, осадки маловероятны. Большой разброс суточных температур. Ночью ожидается понижение до +1... +3. По области это 0...+5. Местами на почве возможны заморозки. ну и днем температура воздуха повысится до 13-15 градусов. и в Подмосковье до +11...+16. Это климатические показатели апреля месяца. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео Алина Гилева общество погода
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