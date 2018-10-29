Из-за церемонии прощания с Николаем Караченцовым в центре перекроют несколько улиц

Сегодня, 29 октября, Москва простится с Николаем Караченцовым. Церемония пройдет в храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке. Ее проведет патриарх Кирилл. Чуть позже запланировано официальное прощание с народным артистом в Ленкоме.

Поэтому с 10:00 и до 13:00 нельзя будет проехать по Малой Дмитровке от Большого Путинковского до Успенского переулка. Объехать этот участок можно по Тверской или Каретному ряду. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.