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29 октября 2018, 07:45

Город

Из-за церемонии прощания с Николаем Караченцовым в центре перекроют несколько улиц

Из-за церемонии прощания с Николаем Караченцовым в центре перекроют несколько улиц

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Сегодня, 29 октября, Москва простится с Николаем Караченцовым. Церемония пройдет в храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке. Ее проведет патриарх Кирилл. Чуть позже запланировано официальное прощание с народным артистом в Ленкоме.

Поэтому с 10:00 и до 13:00 нельзя будет проехать по Малой Дмитровке от Большого Путинковского до Успенского переулка. Объехать этот участок можно по Тверской или Каретному ряду. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео Иван Базанов Мария Рыбакова перекрытия дороги утраты
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