Сбой в работе мессенджера Telegram произошел из-за отключения питания серверов. Об этом сообщил его владелец на своей странице в Twitter. В свою очередь Роскомнадзор заявил, что не имеет отношения к сбою.

Пользователи России, Украины, Италии, Германии и некоторых других стран жалуются на то, что сообщения не отправляются. Неполадки есть как в работе приложения, так и веб-клиента. Пока не известно, сколько времени понадобится на то, чтобы возобновить питание серверов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.