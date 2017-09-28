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28 сентября 2017, 07:45

Общество

Журнал Rolling Stone назвал самые сексуальные клипы всех времен

Журнал Rolling Stone назвал самые сексуальные клипы всех времен

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Журнал Rolling Stone составил рейтинг самых сексуальных клипов всех времен. В список вошли 30 видео.

Первое место отдали черно-белому ролику на песню 1989 года Криса Айзека Wicked Game. В клипе снялась датская супермодель Хелена Кристенсен.

На втором месте оказался певец Принс и его песня Kiss. А на третьей строчке – Мадонна с клипом Justify My Love. Также самыми сексуальными признали ролики Бритни Спирс, "Аэросмит", Джанет Джексон, Рианны, Канье Уэста и Бейонсе.
видео Иван Лозовой Евгения Мирошкина общество
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