Журнал Rolling Stone назвал самые сексуальные клипы всех времен

Журнал Rolling Stone составил рейтинг самых сексуальных клипов всех времен. В список вошли 30 видео.

Первое место отдали черно-белому ролику на песню 1989 года Криса Айзека Wicked Game. В клипе снялась датская супермодель Хелена Кристенсен.

На втором месте оказался певец Принс и его песня Kiss. А на третьей строчке – Мадонна с клипом Justify My Love. Также самыми сексуальными признали ролики Бритни Спирс, "Аэросмит", Джанет Джексон, Рианны, Канье Уэста и Бейонсе.