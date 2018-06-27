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Москва 24

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Мэр Москвы

27 июня 2018, 12:30

Собянин посетил городской Центр занятости в День молодежи

видео мэр Москвы Сергей Собянин город соцзащита общество Иван Базанов

Уровень безработицы в столице сейчас составляет менее половины процента. Об этом сообщил Сергей Собянин. Сегодня, когда в стране отмечается День молодежи, мэр приехал в городской Центр занятости, где подбирают вакансии для соискателей возрастом от 14-ти до 30-ти лет. Открыли его два года назад, и за это время услугами воспользовались более 70-ти тысяч человек.

Чтобы оставить свое резюме, необязательно приезжать лично, можно зайти на сайт. Для поиска сотрудников портал используют более 500-от работодателей. В дополнение к заработку участники проекта получают еще и доплату из городского бюджета – почти 15 тысяч рублей при полной занятости. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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