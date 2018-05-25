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Новости

25 мая 2018, 07:45

Общество

Кинофильму "Гардемарины, вперед!" исполнилось 30 лет

Кинофильму "Гардемарины, вперед!" исполнилось 30 лет

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Гардемаринам снова 30. Ровно столько лет назад на экраны вышла историко-приключенческая картина Светланы Дружининой.

Четырехсерийный мини-сериал "Гардемарины, вперед!" имел огромный успех, поэтому создатели решили отснять еще несколько частей. Главные роли играли, сменяя друг друга, Владимир Шевельков и Михаил Мамаев, Сергей Жигунов и Александр Домогаров.

Ну а народный артист России Дмитрий Харатьян стал единственным исполнителем гардемарина Алеши Корсака. Под его руководством к юбилею фильма в детской кино-театральной Школе гардемаринов в Красногорске поставили музыкальный спектакль. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео общество культура кино Иван Лозовой
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