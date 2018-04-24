Мошенники проводят розыгрыш билетов на рейсы компании "Аэрофлот"

Мошенники решили заработать на бренде "Аэрофлот". О преступной схеме предупредил авиаперевозчик.

Злоумышленники от имени "Аэрофлота" рассылают в популярных мессенджерах информацию о розыгрыше бесплатных билетов на авиарейсы. Якобы компания в честь своего 95-летия дарит по два билета каждому, кто перейдет по ссылке, указанной в сообщении. В итоге хакеры получают данные о владельце смартфона и могут использовать их для кражи контактов и взлома банковских счетов.

Как отметили в "Аэрофлоте", достоверная информация о текущих акциях и конкурсах, которые проводит компания, публикуется только на официальном сайте, а также в официальных аккаунтах "Аэрофлота" в социальных сетях. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.