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24 апреля 2018, 07:15

Происшествия

Мошенники проводят розыгрыш билетов на рейсы компании "Аэрофлот"

Мошенники проводят розыгрыш билетов на рейсы компании "Аэрофлот"

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Мошенники решили заработать на бренде "Аэрофлот". О преступной схеме предупредил авиаперевозчик.

Злоумышленники от имени "Аэрофлота" рассылают в популярных мессенджерах информацию о розыгрыше бесплатных билетов на авиарейсы. Якобы компания в честь своего 95-летия дарит по два билета каждому, кто перейдет по ссылке, указанной в сообщении. В итоге хакеры получают данные о владельце смартфона и могут использовать их для кражи контактов и взлома банковских счетов.

Как отметили в "Аэрофлоте", достоверная информация о текущих акциях и конкурсах, которые проводит компания, публикуется только на официальном сайте, а также в официальных аккаунтах "Аэрофлота" в социальных сетях. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.
видео происшествия транспорт общество Иван Лозовой
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