Уличные видеокамеры станут фиксировать крики о помощи

Уличные видеокамеры будут отслеживать так называемые тревожные звуки. Идею предложили в департаменте информационных технологий.

Планируется, что система будет распознавать крики о помощи, выстрелы, взрывы, столкновения машин. В камеры встроят микрофоны. Разработают и тревожный словарь.

Устройства среагируют, если прохожие будут кричать "помогите" и "пожар". Сообщения в этом случае поступят в Единый центр обработки данных, откуда их передадут экстренным службам. Проект пока находится в разработке.