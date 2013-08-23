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23 августа 2013, 08:42

Уличные видеокамеры станут фиксировать крики о помощи

Уличные видеокамеры станут фиксировать крики о помощи

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Уличные видеокамеры будут отслеживать так называемые тревожные звуки. Идею предложили в департаменте информационных технологий.

Планируется, что система будет распознавать крики о помощи, выстрелы, взрывы, столкновения машин. В камеры встроят микрофоны. Разработают и тревожный словарь.

Устройства среагируют, если прохожие будут кричать "помогите" и "пожар". Сообщения в этом случае поступят в Единый центр обработки данных, откуда их передадут экстренным службам. Проект пока находится в разработке.
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