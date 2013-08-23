23 августа 2013, 08:42
Уличные видеокамеры станут фиксировать крики о помощи
Уличные видеокамеры будут отслеживать так называемые тревожные звуки. Идею предложили в департаменте информационных технологий.
Планируется, что система будет распознавать крики о помощи, выстрелы, взрывы, столкновения машин. В камеры встроят микрофоны. Разработают и тревожный словарь.
Устройства среагируют, если прохожие будут кричать "помогите" и "пожар". Сообщения в этом случае поступят в Единый центр обработки данных, откуда их передадут экстренным службам. Проект пока находится в разработке.