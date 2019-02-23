Москвичей и гостей столицы ждут более 300 праздничных мероприятий

Москвичей и гостей столицы 23 февраля ждут более 300 праздничных мероприятий. Большую программу в День настоящих мужчин приготовили на ВДНХ: среди развлечений армрестлиг, викторины, танцевальный флешмоб. В Сокольниках можно прокатиться с тюбинговой горки. А те, кто не хотят проводить время на свежем воздухе, могут успеть на премьеру мюзикла "Стиляги" в Театре наций. В мультимедиа арт-музее ждут на экскурсию о новом календаре Пирелли. Самые спортивные завтра смогут проехать по набережным Москвы на велосипеде. Там пройдет праздничный велопробег.

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