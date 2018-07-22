Трое детей утонули в Астраханской области при опрокидывании лодки

Главное управление МЧС России по Астраханской области сообщило на своем сайте о гибели трех детей при опрокидывании лодки через реку Бузан в Володарском районе.

В 10–15 метрах от берега при перевозке детей через реку Бузан в селе Калинино (Володарский район) произошло опрокидывание лодки. В лодке находилось девять человек, из них семь – дети. В результате опрокидывания лодки предварительно утонуло три ребенка.

Отмечается, что на месте проводят оперативные действия группа Володарского гарнизона, инспектор ГИМС, а также представители всех взаимодействующих министерств и ведомств. К месту направлены водолазы ГКУ "Волгоспас".