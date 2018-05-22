Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая 2018, 10:15

В мире

Мэр Екатеринбурга решил уйти в отставку

Мэр Екатеринбурга решил уйти в отставку

"Черный список" дебоширов планируют составить в РЖД

"Утро": погода на ближайшие дни

"Утро": движение затруднено на МКАД

Информацию о продаже билетов на ЧМ-2018 удалили с 200 сайтов

"Утро": движение затруднено на севере МКАД

"Утро": в среду возможны небольшие дожди

Обама с супругой будут продюсировать фильмы и сериалы

Короткий ливень обернулся стихийным бедствием в Анкаре

В России зафиксировано 45 природных пожаров

Евгений Ройзман уходит в отставку. Мэр Екатеринбурга заявил об этом на заседании городской думы, где планировали рассмотреть поправки об отмене прямых выборов, передает телеканал Москва 24.

Ройзман отметил, что не хочет принимать участие в этой процедуре. Сейчас он пишет официальное заявление об уходе.

Ранее депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли внесенный губернатором законопроект, предусматривающий отмену прямых выборов мэра уральской столицы. Согласно документу, глава Екатеринбурга будет избираться не жителями, а городской думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.
видео Светлана Милорадова политика власть
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика