Мэр Екатеринбурга решил уйти в отставку

Евгений Ройзман уходит в отставку. Мэр Екатеринбурга заявил об этом на заседании городской думы, где планировали рассмотреть поправки об отмене прямых выборов, передает телеканал Москва 24.

Ройзман отметил, что не хочет принимать участие в этой процедуре. Сейчас он пишет официальное заявление об уходе.

Ранее депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли внесенный губернатором законопроект, предусматривающий отмену прямых выборов мэра уральской столицы. Согласно документу, глава Екатеринбурга будет избираться не жителями, а городской думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.