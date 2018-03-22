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Новости

22 марта 2018, 07:15

Общество

Как мошенники пытаются заработать на проживающих в старых пятиэтажках москвичах

Как мошенники пытаются заработать на проживающих в старых пятиэтажках москвичах

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В Москве появились фирмы, которые якобы помогут переселить жителей пятиэтажек по программе реновации. Причем на выгодных условиях. Они обещают получить чуть ли не десятикомнатные квартиры.

На деле оказывается, что с выгодой остаются только владельцы этих компаний. Цены на их услуги доходят до 100 тысяч рублей и более. В итоге люди не получают ничего. Кто уже пострадал и чем закончился эксперимент с настоящим юристом – в сюжете телеканала Москва 24.
видео общество недвижимость Евгения Мирошкина Владимир Калякин Майя Луткова
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