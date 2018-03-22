Как мошенники пытаются заработать на проживающих в старых пятиэтажках москвичах

В Москве появились фирмы, которые якобы помогут переселить жителей пятиэтажек по программе реновации. Причем на выгодных условиях. Они обещают получить чуть ли не десятикомнатные квартиры.

На деле оказывается, что с выгодой остаются только владельцы этих компаний. Цены на их услуги доходят до 100 тысяч рублей и более. В итоге люди не получают ничего. Кто уже пострадал и чем закончился эксперимент с настоящим юристом – в сюжете телеканала Москва 24.