Самый дешевый букет к 1 сентября в Москве обойдется в 500 рублей

Самый дешевый букет к 1 сентября обойдется родителям московских школьников в 500 рублей. Об этом сообщили в Ассоциации российских флористов. Там также отметили, что в столичных магазинах уже подготовлен большой ассортимент, начиная от традиционных осенних цветов – гладиолусов и астр, заканчивая пионами и розами. Одним из самых популярных цветков в подарок учителю в День знаний остается хризантема. Также большой популярностью у москвичей пользуются оригинальные букеты, когда флористы вставляют среди цветов ягоды барбариса, рябины или фрукты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.