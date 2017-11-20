Форма поиска по сайту

20 ноября 2017, 06:45

Город

История храма Казанской иконы Божьей матери

История храма Казанской иконы Божьей матери

22 мая 1972 года. Автомобильное движение на Ленинском проспекте перекрыто. Причем не только там, но и на Большой Якиманке. Вот-вот должен проехать правительственный кортеж с американским президентом Никсоном. Это первый визит лидера Соединенных Штатов в нашу страну. Кто-то пристально вглядывается в изгиб трассы, пытаясь первым увидеть автомобиль с президентом, а кто-то с удивлением оборачивается. Ведь еще недавно тут стояло огромное здание бывшей церкви. Там еще кинотеатр был. А теперь – пустое место, которое охраняют сотрудники в форме.

Как раз стражи правопорядка – стрельцы, поселившиеся тут 300 лет назад, и выстроили для себя каменный храм Казанской иконы Божьей матери. Сами стрельцы кланялись местным иконам недолго. Их войско расформировали вскоре после постройки церкви. Да и стиль, в котором она была возведена, быстро вышел из моды. Однако храм, построенный некогда профессиональными военными, как в почетном карауле, выстоял до 19 века. Правда, на тот момент он уже требовал серьезного ремонта.

Вместо ремонта церковь было решено перестроить. Для этого как раз был подходящий повод – победа в русско-турецкой войне. В связи с этим новый храм возводят в византийском стиле южных церквей. От старого осталась лишь колокольня. Ее, как и сам храм, было видно издалека. На Калужской площади выше здания просто не было.

Именно из-за своих габаритов храм Казанской иконы Божьей матери уцелел в волне сносов церквей после революции. А еще в этой баталии помогло заступничество архитектора Петра Барановского, который личным авторитетом встроил линию обороны вокруг здания. Сохранить ее – сохранили, однако внешний вид изменили. Кресты сняли, а купола в форме шлемов древнерусских воинов срезали. Также снесли колокольню – последнее, что напоминало о стрелецкой церкви.

В то время в порядке вещей было приспособление церковных зданий под нужды советского народа. Так, открыли кинотеатр, названный по-военному – "Авангард". В авангарде этот кинозал никогда не был. Часть окон забили фанерой, а неиспользуемые помещения завалили хламом и мусором.

В 1972 году, когда готовились к визиту американского президента и подчищали территорию на пути следования кортежа, решили, что лучше снести здание, чем показывать кинотеатр в стенах церкви. Лишь в 2000 году на месте храма Казанской иконы Божьей матери установили памятную часовню уже в честь современных защитников правопорядка, погибших при исполнении служебного долга. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео город культура Иван Лозовой Евгения Мирошкина Виталий Калашников

