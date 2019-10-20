ДТП произошло на Фрунзенской набережной

На Фрунзенской набережной в столице перевернулся каршеринговый автомобиль. На место происшествия прибыло сразу несколько экстренных служб города, сообщает телеканал Москва 24.

На месте аварии работают полицейские, пожарные, спасатели и медики.

По предварительной информации, в ДТП пострадал один человек. Судя по кадрам, с камер видеонаблюдения, спасателям потребовалось некоторое время, чтобы извлечь пострадавшего из автомобиля. Его передали медикам.

Причины и обстоятельства аварии выясняются. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.