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20 октября 2019, 16:15

Происшествия

ДТП произошло на Фрунзенской набережной

ДТП произошло на Фрунзенской набережной

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На Фрунзенской набережной в столице перевернулся каршеринговый автомобиль. На место происшествия прибыло сразу несколько экстренных служб города, сообщает телеканал Москва 24.

На месте аварии работают полицейские, пожарные, спасатели и медики.

По предварительной информации, в ДТП пострадал один человек. Судя по кадрам, с камер видеонаблюдения, спасателям потребовалось некоторое время, чтобы извлечь пострадавшего из автомобиля. Его передали медикам.

Причины и обстоятельства аварии выясняются. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео происшествия ДТП Вероника Иващенко

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