Основатель Telegram Павел Дуров попал в список молодых мировых лидеров

Павел Дуров оказался среди самых влиятельных молодых лидеров. Основателя социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram включили в ежегодный рейтинг "40 до 40-а" от американского издания Fortune. В списке он занял 25 строчку. Издание отметило, что Дуров перерос статус "русского Цукерберга". В журнале напомнили, что предприниматель активно развивает блокчейн-платформы и занимается другой полезной для современности деятельностью. При этом, как уточняется, первое место рейтинга поделили между собой как раз основатель Facebook Марк Цукерберг и глава Instagram Кевин Систром. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.