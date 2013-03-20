Столичные власти опубликовали список дорожных камер

В Интернете появился список видеокамер, которые круглосуточно мониторят столичные трассы. Его впервые опубликовали официально по инициативе городского департамента транспорта.

Если верить списку, всего в городе работает 600 устройств. Камеры фиксируют превышение скорости, выезд на "выделенку", а также регистрируют фуры, которые в дневное время выезжают на МКАД.

Ранее водители, чтобы не получить штраф, самостоятельно составляли в интернете специальные карты. Теперь же все опубликовано абсолютно официально. Кроме того, на сайте можно найти информацию и о лежачих полицейских и проверить, легально ли они установлены.