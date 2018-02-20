Иномарка протаранила полицейский автомобиль на юге Москвы. Авария произошла у дома номер 8 на Черноморском бульваре. В бок служебного автомобиля въехал гражданский Kia. Удар пришелся на правую дверь. В результате пострадал сотрудник правоохранительных органов. Первую помощь ему оказали на месте, а затем отвезли в больницу. Все обстоятельства ДТП сейчас выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.