Город-призрак на Диком Западе купили за полтора миллиона долларов

Город-призрак на Диком Западе купили почти за полтора миллиона долларов. Новые владельцы хотят сделать из этого места туристическую достопримечательность. Стартовая цена на Керро-Гордо, это название городка, была меньше миллиона долларов. За месяц поступило больше десятка предложений, и в пятницу 13-го сделка состоялась.

Шахтерский город в Калифорнии построили в середине 19-го века вблизи серебряного рудника. Там добывали разные виды металлов и еженедельно кого-то убивали, если верить легендам. Когда стоимость серебра упала, рабочие начали уезжать. А после пожара город и вовсе опустел. Сохранились два десятка зданий, в том числе гостиница и часовня. Теперь их хотят отрестраврировать. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.