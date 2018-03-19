Путин встретится со своими доверенными лицами в ближайшее время

Выборы президента в России были максимально открытыми – заявляет ЦИК. Все, кто интересовался процессом голосования, могли проследить за ним. На каждом участке в среднем работали по 6-7 наблюдателей от кандидатов, партий, общественных палат и международных организаций. Они отмечают высокую организованность и прозрачность выборов в России.

Ну а в ближайшие минуты Владимир Путин должен встретиться со своими доверенными лицами. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.