Число жертв теракта в Керчи увеличилось до 13 человек. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт" по факту взрыва в керченском политехническом колледже. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

На месте сейчас работают специалисты-взрывотехники, после завершения работы которых следователи приступят к осмотру места происшествия непосредственно в эпицентре взрыва. Сформирован штаб, в который вошли сотрудники СК России, ФСБ и МВД.

Следователи приступили к допросу свидетелей и очевидцев, изучается видео с камер наблюдения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.