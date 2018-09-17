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17 сентября 2018, 18:35

Происшествия

В Нью-Йорке 17 человек пострадали из-за пожара в торговом центре

В Нью-Йорке 17 человек пострадали из-за пожара в торговом центре

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Очевидцы публикуют в соцсетях кадры крупного пожара в Бруклине. Черным дымом заволокло парковку торгового центра Kings Plaza в Бруклине в Нью-Йорке.

Как сообщают американские СМИ, пожару присвоен самый высокий уровень сложности. В результате пострадали 17 человек. Об этом сообщили в пожарном департаменте Нью-Йорка.

Сейчас тушение продолжается. Всех сотрудников и посетителей торгового центра эвакуировали. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео происшествия пожар за рубежом Алина Гилева
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