Президент "Натали Турс" опроверг информацию о проверке компании Следственным комитетом. Владимир Воробьев заявил, что "есть рабочие моменты, остальное – домыслы". В реестр возвратов поступило более пяти тысяч заявлений от пострадавших. По данным Ростуризма, до конца сезона "Натали турс" продала около 10 тысяч туров – на 15 миллионов долларов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.