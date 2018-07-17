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17 июля 2018, 18:45

Общество

Президент "Натали Турс" опроверг информацию о проверке компании Следственным комитетом

Президент "Натали Турс" опроверг информацию о проверке компании Следственным комитетом

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Президент "Натали Турс" опроверг информацию о проверке компании Следственным комитетом. Владимир Воробьев заявил, что "есть рабочие моменты, остальное – домыслы". В реестр возвратов поступило более пяти тысяч заявлений от пострадавших. По данным Ростуризма, до конца сезона "Натали турс" продала около 10 тысяч туров – на 15 миллионов долларов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео общество туризм деньги Олег Шоммер
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