Крестный ход в память о гибели царской семьи собрал почти 100 тысяч человек

Около 100 тысяч человек прошли сегодня ночью крестный ход в память о 100-летии со дня гибели царской семьи.

Длина пути составила 21 километр – от Храма-на-Крови в Екатеринбурге до урочища Ганина яма. Там расположен монастырь святых Царственных страстотерпцев. Крестный ход возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Сто лет назад, в ночь на 17 июля 1918 года, в Екатеринбурге были расстреляны последний российский император Николай II, его супруга Александра Федоровна, пятеро их детей и четверо слуг. В 2000 году членов царской семьи причислили к лику святых. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.