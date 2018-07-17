Эксперты требуют ужесточить контроль за газовым оборудованием

Эксперты требуют ужесточения контроля за газовым оборудованием после серии инцидентов в Москве и Краснодаре, произошедших с разницей всего в несколько дней.

В столице на Авиационной улице накануне загорелись кафе и автосервис. 12 человек доставлены в больницы с ожогами. По предварительным данным, на территории шиномонтажа взорвался газовый баллон. А на прошлой неделе в Краснодаре машина с установленной на ней газовой системой, взорвалась, простояв несколько часов на 40-градусной жаре. По счастливой случайности никто не пострадал. Специалисты предполагают, что главной проблемой является использование некачественного газового оборудования и ошибки в его обслуживании. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.