ЦОДД: новогодние заторы в столице начнутся 17 декабря

Новогодние заторы в столице начнутся 17 декабря, рассказали в Центре организации дорожного движения. В Москву едут из соседних регионов за подарками к праздникам. Десятки машин скапливаются у торговых центров уже в эти выходные. Чтобы быстрее свернуть к супермаркетам, водители занимают несколько полос. В результате на дороге притормаживает весь поток. Такая ситуация продлится примерно до 28 декабря. Потом заторы пойдут на спад. 30 и 31 декабря в городе уже будет свободно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.