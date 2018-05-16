Более миллиона человек посетили летние кафе в майские праздники

Более миллиона человек посетили летние кафе в центре Москвы в майские праздники. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем Twitter. По словам мэра, особенно много гостей было на Тверской, Большой Дмитровке, Кузнецком Мосту и на Новом Арбате. Первые летние веранды в этом году заработали в центре столицы 1 апреля. До ноября в столице будет работать более 2,5 тысячи веранд. Участки под их размещение владельцы получили бесплатно. Подробности − в сюжете телеканала Москва 24.