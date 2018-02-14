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14 февраля 2018, 16:15

Происшествия

У женщины забрали приемных детей после операции по удалению груди

У женщины забрали приемных детей после операции по удалению груди

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Пользователи Сети обсуждают ситуацию, в которую попала жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских. Она лишилась права опеки над двумя детьми. Их забрали после того, как женщина сделала себе операцию по удалению груди.

Районный суд признал Юлию мужчиной, причем дело не только в хирургическом вмешательстве. Савиновских вела личный блог, где выступала как представитель сильного пола. Судья решил, что попытка принять новую социальную роль противоречит нормам семейного законодательства. Юлия Савиновских дважды пыталась оспорить действия органов опеки, однако, проиграла в суде. Подробности – в материале телеканала Москва 24.
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