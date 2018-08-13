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13 августа 2018, 21:45

Происшествия

Пожар произошел на заводе под Петербургом

Пожар произошел на заводе под Петербургом

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Под Петербургом загорелся завод по производству изоляции. Огнем охвачен целый цех площадью не менее 300 квадратных метров. Огромный столб черного дыма виден за десятки километров. Его сносит на ближайшие многоэтажки и частный сектор.

Специалистам предстоит выяснить, насколько опасны продукты горения. Предприятие в Никольском также изготавливает лакокрасочные материалы. На месте работают подразделения МЧС. Данных о пострадавших нет. Подробности − на телеканале Москва 24.
видео Алина Гилева происшествия пожар
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