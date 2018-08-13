13 августа 2018, 21:45Происшествия
Пожар произошел на заводе под Петербургом
Под Петербургом загорелся завод по производству изоляции. Огнем охвачен целый цех площадью не менее 300 квадратных метров. Огромный столб черного дыма виден за десятки километров. Его сносит на ближайшие многоэтажки и частный сектор.
Специалистам предстоит выяснить, насколько опасны продукты горения. Предприятие в Никольском также изготавливает лакокрасочные материалы. На месте работают подразделения МЧС. Данных о пострадавших нет. Подробности − на телеканале Москва 24.