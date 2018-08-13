Пожар произошел на заводе под Петербургом

Под Петербургом загорелся завод по производству изоляции. Огнем охвачен целый цех площадью не менее 300 квадратных метров. Огромный столб черного дыма виден за десятки километров. Его сносит на ближайшие многоэтажки и частный сектор.

Специалистам предстоит выяснить, насколько опасны продукты горения. Предприятие в Никольском также изготавливает лакокрасочные материалы. На месте работают подразделения МЧС. Данных о пострадавших нет. Подробности − на телеканале Москва 24.