Москвичи продолжают нести цветы к театру Табакова

В четверг в Москве простятся с Олегом Табаковым. Официальная церемония пройдет в МХТ имени Чехова, а затем актера похоронят на Новодевичьем кладбище.

Народный артист скончался на 83-ем году жизни после болезни, с которой он боролся последние несколько месяцев. Накануне его отключили от систем жизнеобеспечения.

Соболезнования в связи с кончиной Табакова выразили многие общественные деятели, друзья и коллеги, а поклонники его таланта со вчерашнего дня несут цветы в театр, которым он руководил. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.