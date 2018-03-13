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Новости

13 марта 2018, 10:15

Общество

Москвичи продолжают нести цветы к театру Табакова

Москвичи продолжают нести цветы к театру Табакова

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В четверг в Москве простятся с Олегом Табаковым. Официальная церемония пройдет в МХТ имени Чехова, а затем актера похоронят на Новодевичьем кладбище.

Народный артист скончался на 83-ем году жизни после болезни, с которой он боролся последние несколько месяцев. Накануне его отключили от систем жизнеобеспечения.

Соболезнования в связи с кончиной Табакова выразили многие общественные деятели, друзья и коллеги, а поклонники его таланта со вчерашнего дня несут цветы в театр, которым он руководил. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.
видео общество культура утраты Алина Гилева
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