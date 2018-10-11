Самый дорогой перелет обошелся российским туристам в миллион рублей

Самый дорогой перелет в летнем сезоне обошелся российским туристам в миллион рублей. Такие деньги выложила семья из четырех человек за рейс авиакомпании Emirates из Ниццы на Мальдивы с пересадкой в Дубае. Данные публикует онлайн-сервис путешествий.

Также на сайте назвали самую дорогую железнодорожную поездку по России за это лето. Пара молодых людей заплатила за билеты из Благовещенска в Москву 81 тысячу рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.