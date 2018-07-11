Коллекторы получат доступ к биометрическим данным должников

Возможно, уже в следующем году коллекторы получат доступ к единой биометрической системе. За несколько секунд по голосу они смогут определить задолжавших клиентов. По словам экспертов, это поможет оградить от коллекторов порядочных граждан.

Специалисты уверяют, что это абсолютно логичный шаг, который сэкономит время и значительно сократит процент ошибок. Правда, другие специалисты сомневаются, что такая мера поможет в тех случаях, когда коллекторы атакуют родственников и соседей должников сознательно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.