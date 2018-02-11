Сборная атлетов из России завоевала первую медаль на Олимпиаде

Командная копилка спортсменов из России пополнилась первой медалью.

Шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзу на дистанции на полторы тысячи метров. Спортсмен посвятил награду российским атлетам, которые не получили приглашения на Игры. Кроме того, российская фигуристка Евгения Медведева выиграла короткую программу в командном турнире и установила мировой рекорд. Подробности смотрите в сюжете телеканала Москва 24.